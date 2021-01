Jan Terlouw (89) schrijft geen nieuwe jeugdboeken meer: “Ik ken de kinderen van nu niet meer”

In het verhaal worden eigenlijk de politieke ideeën van Jan Terlouws partij D66 duidelijk uitgelegd. Terlouw was onder meer fractievoorzitter van de links-liberale partij in Nederland, en in de jaren 1981-82 was hij vicepremier en minister van Economische Zaken onder premier Van Agt. Vóór zijn politieke carrière was Terlouw wetenschapper: hij is doctor in de wis- en natuurkunde en werd gezien als autoriteit op het gebied van technologie en milieu. In de jaren 60 deed hij nog onderzoek naar kernfusie.