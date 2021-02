Jongen van 17 zwaargewond na steekpartij in Diepenbeek

In het centrum van Diepenbeek is gisterenmiddag een jongen van 17 zwaargewond geraakt nadat hij werd neergestoken met een mes. Dat zou na een ruzie gebeurd zijn met een 6-tal personen die hij vermoedelijk kende. Voorlopig is nog niemand gearresteerd. Deze voormiddag worden wel nog een aantal personen verhoord om te achterhalen wat er precies is gebeurd.