Kinderburgemeester Stach legt de eed af in Kuurne

Stach wil ook de spreekbuis zijn van zijn generatie in Kuurne. Echt gelukkig zijn ze daar niet met de jongste coronamaatregelen. "We hebben het er vaak over op school", zegt Stach. "We vinden het stom dat men direct is overgeschakeld naar één hobby. We hadden liever eerst geprobeerd met mondmaskers, kleine groepjes en afstand houden."

Zelf kiest Stach voor zijn saxofoonlessen. "Ik speel ook bij de harmonie. Maar we zijn al met niet veel, dus als er een paar niet meer komen, kunnen we toch niet spelen." Op school vindt Stach het wel goed georganiseerd. "En je geraakt ook gewend aan maatregelen als handen ontsmetten."

Stach vindt milieu, meer groen en fietsveiligheid belangrijke thema's. "Maar er zullen zeker nog voorstellen komen op de vergaderingen." De eerste (voorlopig digitale) zitting is gepland eind februari.