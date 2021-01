Koning Filip verheugd over nieuwe regeringsploeg: "Deze regering is resultaat van ons democratisch proces"

In zijn toespraak verwees premier Alexander De Croo naar de coronacrisis die we met ons allen doorstaan. "Het is inderdaad een afmattende strijd, op het bittere af, maar het is een strijd die we móeten winnen", aldus De Croo. "Het worden nog moeilijke weken en maanden, maar nu we al zo ver zijn gekomen mogen we niet lossen."

Kracht en weerbaarheid moeten ons leiden om uit de crisis te raken, vindt de premier.