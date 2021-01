Leerlingen en personeel school Duffel krijgen fout resultaat coronatest

Hoeveel mensen een fout testresultaat kregen is nog niet duidelijk. "De juiste cijfers communiceren we later vandaag, maar het zou om een tiental personen gaan die het resultaat van iemand anders kregen. Het is niet zo dat iemand die negatief testte, plots te horen kreeg dat ie toch positief is", bevestigt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). "Iedereen die een fout resultaat kreeg is intussen met een telefoontje op de hoogte gebracht. In totaal blijken 7 personen positief te hebben getest.



Wie negatief testte, ondergaat op 1 februari een tweede test", aldus de burgemeester. Dat gebeurt door de testbus van het UZA. De quarantaine blijft verplicht tot en met dinsdag 2 februari. Wie positief testte moet in isolatie blijven tot en met 5 februari. De gezinsleden gaan in quarantain en laten zich ook zo snel mogelijk testen.

Hoe de fout precies is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht.