Libanon begraaft dode van de rellen van afgelopen nacht, onvrede over coronamaatregelen en armoede explodeert

Sinds begin deze week zijn er elke nacht protesten en ongeregelheden in Tripoli, een belangrijke havenstad in het noorden van het land en de tweede stad van het land na Beiroet. Daarbij zijn honderden gewonden gevallen, waarvan sommigen ernstig. Het geweld komt van twee kanten: de politie gebruikt traangas en rubberkogels nu blijkbaar ook scherpe munitie, maar de betogers trekken ook een spoor van verwoesting met brandstichtingen, plunderingen en er wordt gegooid met molotov cocktails. Volgens de politie hebben de betogers vannacht ook met handgranaten gegooid.

De betogers zijn woedend over de strikte lockdown die het dagelijks leven aan banden legt, maar het ongenoegen zit veel dieper. De lockdown treft vooral de arme bevolking en die is erg groot in Libanon. Zowat de helft van de bevolking zou onder de armoedegrens leven. De economie en de munt storten al maanden in elkaar, ook zonder coronavirus. Er is armoede, een hoge werkloosheid en geen perspectief op verbetering. Libanon staat ook bol van de corruptie, iets waar zowat alle partijen en machthebbers gretig aan meedoen. Ook dat verklaart de woede bij de bevolking.