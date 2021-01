Kyriakides en vertegenwoordigers van de EU-landen spraken gisterenavond opnieuw met AstraZeneca-topman Pascal Soriot over het conflict waarin vaccinfabrikant en -klant zijn verwikkeld. Aanvankelijk zegde Soriot af, maar daarvan kwam hij in de loop van de dag terug. De gemoederen in Brussel waren intussen hoog opgelopen. Het betoog van de topman dat AstraZeneca niet heeft beloofd om de afgesproken honderden miljoenen doses tijdig te leveren, maar slechts om daarvoor zijn best te doen, viel verkeerd.



"We hebben een constructief en open gesprek gehad over de complexiteit van het opschalen van de productie van ons vaccin en de uitdagingen die we zijn tegengekomen. We hebben ons uitgesproken voor een nog nauwere coördinatie, om gezamenlijk een pad uit te stippelen voor de levering van ons vaccin in de komende maanden, terwijl we onze inspanningen voortzetten om dit vaccin tijdens de pandemie zonder winstoogmerk aan miljoenen Europeanen te brengen", liet een woordvoerder van AstraZeneca na afloop weten

Kyriakides schrijft in haar tweet nog dat ze het gebrek aan transparantie blijft betreuren.