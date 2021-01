"Hunkeren om weer samen te zijn": Martine Tanghe draagt gedicht voor van Radio 2-luisteraars

Spits-presentator David Van Ooteghem riep vanmorgen in ‘Start je dag’ op om samen met de luisteraars een gedicht te schrijven. "We kunnen elkaar nu niet knuffelen, dus moeten we op een andere manier laten zien dat we om elkaar geven. Met woorden in plaats van met kussen. Gedichtendag is hier de ideale gelegenheid voor. Zo kunnen we op een originele manier zeggen dat we er voor elkaar zijn.”

Gelegenheidsjurylid was niemand minder dan woordkunstenaar en presentator Sven De Leijer. “Als er één moment is om woorden aan elkaar te geven, is het nu. Ik ben blij dat ik veel mensen heb kunnen warm maken om mee te schrijven”, zegt Sven.



Een gedicht is pas compleet als het wordt voorgedragen. Daarvoor konden we één van de mooiste stemmen van Vlaanderen strikken: Martine Tanghe.

Beluister hier het hele gedicht: