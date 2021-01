Ex-"De wereld draait door"-presentator Matthijs van Nieuwkerk presenteert nieuwe "Popquiz" op VTM

In Nederland is de afgelopen jaren heel wat te doen geweest over het salaris van Van Nieuwkerk. In 2017 verdiende hij 580.000 euro per jaar, vorig jaar was dit 363.000 euro. Maar sinds dit jaar is dat teruggeschroefd tot 209.000 euro.

Dat komt door de Balkenendenorm, vernoemd naar voormalig premier Jan Peter Balkenende. Die regel bepaalt dat niemand bij de overheid, dus ook bij de publieke omroep, meer mag verdienen dan een minister. Aanvankelijk werden daar nog uitzonderingen op gemaakt, maar sinds dit jaar niet meer.