"Plant je eigen bos": meer subsidies voor wie zelf een bos plant

De doelstelling is dus om 4.000 hectare nieuw bos te hebben tegen 2024 in Vlaanderen. Tegen 2030 zou dat in totaal zelfs 10.000 hectare moeten zijn. Op bosteller.be kun je volgen wat er telkens bij komt aan bos. Sinds oktober 2019 staat die teller op 121,6 hectare. Dat kan beter.