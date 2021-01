Modeketen E5 blijft in Vlaamse handen: doorstart met 90 procent van het personeel

Opluchting voor het personeel: modeketen E5 is gered. Na wekenlange onderhandelingen heeft de ondernemingsrechtbank van Dendermonde vanochtend beslist dat textielfamilie De Sutter het noodlijdende bedrijf mag overnemen. Naast De Sutter wilden ook de Colruyt Group en het Deense BTX de Vlaamse modeketen overnemen.

De nieuwe eigenaars nemen 90 procent van het huidige personeel over, zowel in de 55 filialen in Vlaanderen als op de hoofdzetel in Sint-Niklaas. Van de 450 werknemers kunnen er dus zo'n 400 aan de slag blijven. Op termijn willen de nieuwe eigenaars weer op zoek naar een 50-tal nieuwe medewerkers.