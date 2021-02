Nergens in Vlaanderen zoveel laadpunten voor elektrische wagens als in Gent: "En we willen nog meer"

Opvallend genoeg vindt de bestuurder van de elektrische wagens de weg naar die laadpalen nog niet. Geen enkele van de bestaande laadpunten is verzadigd, zo blijkt uit de cijfers die we konden inkijken. Zo wordt ieder laadpunt gemiddeld ongeveer 1 uur per dag gebruikt. “De toename van elektrische wagens doet de vraag naar publieke laadinfrastructuur stijgen", zegt Stijn De Roo (CD&V). "De onderbenutting van vandaag zorgt voor een grotere beschikbaarheid van de laadpalen, wat op zijn beurt weer kan zorgen voor een versnelling van de elektrificatie van het wagenpark. Ik ben dus tevreden dat we als Gent blijven vooruit lopen en dat we tegen eind maart 2021 kunnen rekenen op 384 laadpunten.”