Nieuwe eindtermen tweede en derde graad goedgekeurd

Oppositiepartijen Vlaams Belang, SP.A en Groen onthielden zich donderdag bij de stemming. Groen verwijst onder meer naar de urgentie, omdat de groep leerlingen die in het eerste middelbaar zijn gestart met nieuwe eindtermen in september in de tweede graad belandt. "We hebben kritische geluiden laten horen, maar moeten wel erkennen dat er nieuwe eindtermen nodig zijn", zegt Johan Danen van Groen.