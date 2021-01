"Ontdekker van de ozonlaag" en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen is overleden

Paul Crutzen werd geboren op 3 december 1933 in Amsterdam. Hij promoveerde in 1973 aan de Universiteit van Stockholm tot doctor in de meteorologie. Later, in het bijzonder in het departement voor atmosferische chemie van het Max Planck Instituut in Mainz, verdiepte hij zich in scheikundige processen die zich in onze atmosfeer afspelen. In het bijzonder concentreerde hij zich op de invloed van stikstofgassen op de ozonlaag.

Crutzen ontdekte dat ook (door menselijke activiteit veroorzaakte) sporengassen reacties kunnen veroorzaken en de ozonlaag kunnen afbreken. In 1974 ontdekten de Mexicaan Mario Molina en de Amerikaan Frank Sherwood Rowland dat dit inderdaad het geval is voor cfk's.

Toen in 1985 een groot gat in de ozonlaag ontdekt werd, bleken Crutzen en co het bij het rechte eind te hebben. Het drietal kreeg voor hun onderzoek in 1995 de Nobelprijs voor Scheikunde.

Misschien nog belangrijker is dat er door het onderzoekswerk van de Nederlander een drastische beperking kwam in de toepassing van cfk's (toen voornamelijk gebruikt als drijfgassen in spuitbussen en als koelmiddel in koelkasten), waarna een langzaam herstel van de ozonlaag kon intreden. De productie van cfk's is sinds 2010 wereldwijd verboden.