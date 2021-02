Oorzaak ontspoorde trein Weerde gekend: "Onzorgvuldigheid tijdens nachtelijke werkzaamheden"

In de trein zaten 15 passagiers, niemand raakte gewond. Maar je kan je natuurlijk wel afvragen of dit anders had kunnen aflopen. “Dat is uiteraard een hypothetische vraag. Het gaat hier wel om een stoptrein die nog maar net vertrokken was vanuit het Weerdse station en dus nog niet zoveel snelheid maakte.” De omstandigheden van het ongeval zullen in ieder geval verder onderzocht worden.