In mijn huisartsenpraktijk word ik steeds meer geconfronteerd met de stress, wanhoop en frustratie onder de mensen

Het aantal vragen om een psychologisch consult was nog nooit zo groot in onze praktijk. Wij bieden een luisterend oor en proberen hen te ondersteunen met praktische tips.

Dit vraagt veel tijd en energie maar het is pompen of verzuipen. Omdat ik heel goed aanvoel dat mijn patiënten dit gesprek echt nodig hebben, doe ik mijn best om mij zo goed mogelijk in te leven in hun verhaal.

Ik ben van nature een positief en energiek persoon, toch merk ik dat de hele situatie meer en meer op mij begint te wegen.

Als ik 's avonds thuis kom ben ik steeds vaker uitgeput en ben ik op zoek naar rust in mijn hoofd. Ik voel dat mijn veerkracht afgenomen is en af en toe overvallen ook mij donkere gedachten en mis ik perspectief.

Tijdens het weekend gaat het best goed. Als ik de tips opvolg die ik vaak aan mijn patiënten meegeef en ga sporten of mij ontspan met gezond koken of het lezen van een interessant boek, kan ik de hele coronacrisis even vergeten. Dan lijkt het even alsof er niets aan de hand is.