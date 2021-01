Doodgaan onderaan de maatschappelijke ladder: elk overlijden raakt ons als basiswerkers

Nuldelijners willen veel doen. Dat we niet ruim betaald zijn, is niet het probleem. Dat we met te weinigen zijn om in die nuldelijn te ploeteren, in afwachting tot de wachtlijsten van de eerste lijn een plek bieden is dit zeker wel. Dat de politieke verantwoordelijken dit pijnpunt kennen en niettegenstaande toch weinig daden stellen naar versterking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en van basiswerkingen is dat nog meer. Onderaan die ladder van welzijn en kansen, van zorg en ondersteuning proberen we het gebrekkige systeem voor de meest kwetsbaren in onze samenleving overeind te houden. In tijden waarin een coronapandemie de samenleving in haar greep houdt, met als gevolg nog meer onbereikbaarheid van diensten, proberen we nabij te zijn. Loketten blijven gesloten, diensten werken enkel nog op afspraak, digitale gesprekken worden het nieuwe normaal. Het treft de meest kwetsbaren en het raakt ons diep.