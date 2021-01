Ik wou dat ik u kon vertellen dat het fantastisch is dat we leiding mogen blijven geven

Met meer dan 4 jaar ervaring als leider ligt de Chiro mij erg na aan het hart. Toch voel ik dat ik de laatste maanden mijn engagement in twijfel trek. We hebben namelijk half oktober zelf beslist onze werking stop te zetten. We konden hiervoor op heel wat begrip van ouders rekenen. Net nu we terug voorzichtig willen nadenken over een mogelijke opstart, schieten de curves weer omhoog. Ditmaal spelen echter de kinderen een hoofdrol in dit "coronadrama". Voor mij was het vrij snel duidelijk dat dit niet het moment was om op te starten. Ik hoopte dan ook dat de overheid zou volgen en de nodige maatregelen zou treffen door de buitenschoolse activiteiten een halt toe te roepen. Het tegendeel bleek waar.