Opnieuw massaprotesten tegen verstrengde abortuswet in tientallen Poolse steden

In Polen kan abortus alleen nog als de zwangerschap levensbedreigend is voor de vrouw, of als ze zwanger raakte door verkrachting of incest. Maar als de foetus een aangeboren afwijking heeft, is abortus er voortaan verboden. Het vonnis van het Grondwettelijk Hof zorgde in het najaar al voor wekenlange massale anti-regeringsbetogingen, tegen de macht van de katholieke kerk en de conservatieve regeringspartij PIS.