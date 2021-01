Orde der artsen wil streng optreden tegen artsen die desinformatie verspreiden over coronavaccins

De Orde der artsen zegt dat het de deontologische plicht is van artsen om een voortrekkersrol op te nemen bij het aanbevelen van een coronavaccin. Dat schrijft De Morgen en is te lezen in een advies van de Orde der artsen aan de artsen van ons land. "Er zal streng opgetreden worden tegen het verspreiden van informatie welke niet strookt met de huidige stand van de wetenschap", klinkt het.