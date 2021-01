Pakistan laat islamist vrij die veroordeeld was voor moord op VS- journalist Daniel Pearl

Ahmad Saeed Omar Sheikh zit samen met drie medestanders al 18 jaar in de cel. Zij werden veroordeeld wegens betrokkenheid bij de ontvoering en de moord op de Amerikaanse journalist Daniel Pearl. Die werd in 2002 naar de Pakistaanse stad Karachi gelokt, maar is daarna ontvoerd en onthoofd. De video van de onthoofding werd naar het Amerikaans consulaat in Karachi gestuurd en circuleerde ook een tijdje op het internet.

Die brutale moordpartij heeft tot grote verontwaardiging geleid, vooral in de Verenigde Staten en in Europa. De moord werd toen opgeëist door het terreurnetwerk Al Qaeda van de inmiddels gedode Osama Bin Laden.

Ahmad Saeed Omar Sheikh is geboren in Groot-Brittannië, maar kwam als hulpverlener in de Balkan in de ban van jihadistisch gedachtegoed. Hij heeft de dubbele Britse en Pakistaanse nationaliteit. Hij ontkent alle schuld, maar twee jaar geleden gaf hij toe een "kleine rol" te hebben gespeeld in de ontvoering van Pearl. Omar Sheikh werd in Pakistan aanvankelijk ter dood veroordeeld, maar dat werd vorig jaar omgezet in levenslang. In de praktijk komt dat in het land meestal neer op maximum 14 jaar cel. Voor de moord op Pearl was Omar Sheikh al in India veroordeeld wegens de ontvoering van westerse toeristen. De man die de onthoofding van Pearl heeft uitgevoerd, zou intussen opgepakt zijn en in de Amerikaanse gevangenis van Guantanamo zitten.