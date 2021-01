Parlement stemt premier Ilunga weg in Congo

Volgens Human Rights Watch is het na een goed begin de slechte kant op gegaan op het vlak van mensenrechten. HRW sprak met 83 journalisten, activisten en advocaten. In haar rapport "De repressie escaleert", noteert de organisatie 109 gevallen waarbij de ordediensten mensen lastig vielen, sloegen of willekeurig opsloten.

Ook het Speciale Bureau voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in Congo, ziet een opstoot van repressie en geweld in Congo. In zijn jaarrapport schetst het Bureau een somber beeld. In 2020 zijn er 7.909 inbreuken tegen de mensenrechten opgetekend. Dat is een gemiddelde van 659 per maand. De cijfers stijgen ook spectaculair, met een vijfde op een jaar tijd. Dat komt volgen de VN door de verslechterde veiligheidssituatie in het oosten van Congo. Daar is het geweld tussen gewapende groepen en het leger ontspoord. Elke dag komen er berichten over bloedige aanvallen op dorpen in de buurt van de stad Beni (zie foto boven). In de provincies Noord- en Zuid-Kivu en in Ituri is het aantal incidenten bijna verdubbeld. Zeker 2.945 burgers zijn gedood van wie 553 vrouwen en 286 kinderen.