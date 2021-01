Pas ontdekt geologisch fenomeen duwt Amerika's en Afrika en Europa uit elkaar

Het team achter de studie stelde 39 seismometers op in het midden van de bodem van de Atlantische Oceaan in het kader van het PI-LAB (Passive Imaging of the Lithosphere-Asthenosphere Boundary) experiment en van EURO-LAB (Experiment to Unearth the Rheological Oceanic Lithosphere-Asthenosphere Boundary). De seismometers stonden verspreid over zo'n 1.000 kilometer en ze bleven een jaar lang werken om aardbevingen van over de hele wereld te registreren.

De seismometers legden vast hoe de seismische golven van de aardbevingen zich door de verschillende zones van de aardmantel bewogen.

De gegevens van de seismometers stelden de onderzoekers in staat om voor het eerst op grote schaal een beeld in hoge resolutie op te stellen van de aardmantel onder de Mid-Atlantische Rug.

Het experiment is een van de weinige die ooit op deze schaal zijn uitgevoerd in de oceanen en het liet het team toe variaties in de structuur van de aardmantel in beeld te brengen op diepten tussen 410 en 660 kilometer. Tussen die diepten ligt de zogenoemde manteltransitiezone, een overgangszone tussen de bovenmantel en de ondermantel van de aarde, die gekenmerkt wordt door abrupte faseovergangen in de mineralen van de mantel. Die mineralen nemen dichtere kristalstructuren aan naarmate de diepte en de druk groter worden.

Het signaal dat de seismologen zagen, wees op een onverwachte, trage, diepe opwelling van materiaal vanuit de diepere aardmantel.