Politie vindt 70 flessen lachgas in Aartselaar: 4 mannen opgepakt

Dinsdag besloten enkele inspecteurs een verdacht voertuig in Aartselaar te controleren. Dat stond bij een bedrijf dat opslagruimtes verhuurt. In de koffer werden 5 lachgasflessen aangetroffen. Eén van de vier inzittenden huurde ook een opslagplaats in het bedrijf en ook die werd vervolgens doorzocht. Daar werden nog eens 65 grote en kleine flessen lachgas gevonden. De vier mannen werden daarop gearresteerd op verdenking van handel in lachgas. Ze werden door de onderzoeksrechter wel vrijgelaten onder voorwaarden.

Lachgas is op zich geen verboden product, maar het verhandelen als roesmiddel is dat wel. "We zien meer en meer dat lachgas misbruikt wordt om in een roes te geraken", zegt Reiner Smets, hoofdcommissaris bij de politiezone HEKLA. "Maar het is de eerste keer dat we in onze zone duidelijk geconfronteerd worden met iets dat duidelijk wijst op handel. 70 flessen, dat is niet voor eigen gebruik. Het is dus een mooie vangst, want het is bijzonder gevaarlijk voor de gezondheid van wie het misbruikt."