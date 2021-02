Poperingse dorpen hebben het moeilijk om jonge gezinnen aan te trekken

Eén van de maatregelen die de stad neemt is een subsidie en fiscale korting voor iedereen die in de deelgemeenten bouwt of verbouwt. Het bedrag dat je krijgt, hangt af van het kadastraal inkomen en de aard van de woning. Lies Portier had dat duwtje in de rug niet nodig. Samen met haar man is ze aan het bouwen op de verkaveling in Watou. Na drie jaar had ze wel al wat meer buren verwacht, maar ze is blij met de beslissing die ze drie jaar geleden namen.



"Mijn man is van hier en hier konden we ons droomhuis bouwen. Het is ook een heel mooi dorp." Lies snapt wel dat veel vrienden van haar wegtrekken naar Poperinge. "Het is groter, er is meer, en er valt meer te beleven. Bouwen is ook niet voor iedereen weggelegd. Maar langs de ander kant is bouwgrond hier een flink stuk goedkoper. En het gezellige dorpsleven krijg je er gratis bij. "