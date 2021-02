PVDA voert actie in Lier tegen geweld op vrouwen

Begin vorige week is een vrouw door haar partner doodgeschoten in een stomerij aan de Kartuizersvest in Lier. De man pleegde daarna zelfmoord. De actie op de Grote Markt werd georganiseerd door Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA. Ze legden papieren met namen van slachtoffers op de grond, met een kaarsje bij. De partij wil dat er een nationaal actieplan komt tegen geweld op vrouwen. "Het is een groot en onderschat probleem in onze samenleving", zegt Maartje De Vries, voorzitster van Marianne. "Het komt voor in alle lagen van de bevolking. Stand of kleur spelen geen rol. We vragen onder meer dat de hulplijn 1712 meer bekend wordt en beter bereikbaar is. Daarnaast vragen we dat geweld op vrouwen strenger wordt bestraft. We willen ook gratis opvang voor vrouwen in vluchthuizen, samen met hun kinderen. Tot slot moeten hulpverleners, politie en mensen bij justitie beter worden opgeleid om slachtoffers op te vangen."