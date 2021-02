Rega Instituut in Leuven wordt overstelpt met stalen: “Iedereen wil weten om welke variant het gaat”

De stalen worden ook allemaal gecontroleerd, dat is goed om een overzicht te hebben en de verschillende varianten in kaart te brengen. Elke Wollants: “We krijgen ook heel veel stalen binnen van woonzorgcentra. Als we dan de stalen gaan checken blijkt dat het meestal om de gewone variant gaat. We zien wel dat de viruslading effectief erg hoog is, maar dat kan even goed bij de gewone variant als bij de Britse, daar is geen verschil tussen. Dus of je nu de Britse of een andere variant in je woonzorgcentrum hebt, het is even erg. De voorzorgsmaatregelen blijven dezelfde en ook de isolatie blijft gelijk.”