Royals - De realityfilm die de Queen graag in de archieven houdt en zó transformeert Kristen Stewart in Diana Spencer

Voor Stewart is de metamorfose een hele karwei geweest. Ze is Amerikaanse en moet zichzelf een Brits accent aanmeten. "Diana's accent is verdomd intimiderend en mensen kennen maar al te goed haar stem. Ik heb alvast een dialectcoach ingeschakeld", verklapte de actrice in aanloop naar de opnames die nu zijn gestart in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. Stewart was amper 7 jaar toen de prinses omkwam in een auto-ongeluk. Veel herinnert ze zich niet over haar, buiten de typische beelden van Diana's begrafenis die zijn blijven hangen. Als voorbereiding heeft Stewart enkele biografieën verslonden.



"Het is lang geleden dat ik zo heb uitgekeken naar een rol", aldus Stewart die vooral bekend is van "The twilight"-vampierensaga. "Spencer" wordt verwacht tegen de herfst.