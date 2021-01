Steeds meer Russische oorlogsschepen voor onze kust: "Dit bewijst dat onze marine waakzaam moet blijven"

Volgens Jasper Pillen zorgen die Russische schepen op doortocht voor meer werk: "Door onze NAVO-verplichtingen moeten we die schepen telkens volgen. Vroeger was dat een marginaal fenomeen, nu is het bijna dagelijkse kost. Dat schaduwen is een zware taak die er bij komt. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in onze marine."

Pillen vraagt ook onze windmolenparken op zee beter te beveiligen: "Dat wordt nu niet beschouwd als kritische infrastructuur, maar dat is het wel. Het is een strategische reserve elektriciteit en zeer belangrijk voor ons land. Dat moet dus beschermd worden. Dat wil zeggen dat er specifieke beveiligingsplannen moeten komen zodat de marine daar ook een oogje in het zeil kan houden."