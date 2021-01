Rusthuis Tielt-Winge geeft overschot vaccins aan politie: "Waarschijnlijk eerste politiemensen die gevaccineerd worden"

Korpschef Luc Liboton van de politiezone Hageland is blij met de vaccins. "Ik kreeg dinsdagavond telefoon van het rusthuis Dommelhof en dan heb ik meteen mijn mensen naar daar gestuurd, want de vaccins bleven maar een half uur goed. Ik heb 21 mensen kunnen laten vaccineren dankzij het rusthuis, en ik ben daar zeer dankbaar voor. Want de politiezone Hageland is erg getroffen, verschillende collega's zitten in quarantaine als gevolg van de besmettingen in de scholen van Bekkevoort. De kans is groot dat wij de eerste politiemensen zijn die gevaccineerd zijn."