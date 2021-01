SBS lanceert nieuw streamingplatform GoPlay voorlopig zonder app

De mediagroep SBS Belgium kondigde eind augustus 2020 al aan dat hij bezig was met het derde gratis Vlaamse streamingplatform. Naast VRT NU en VTM GO is er nu dus GoPlay.be, het overkoepelende platform voor alle content van Play4, Play5, Play6 en Play7. Die zenders komen in de plaats van VIER, VIJF en ZES.

De kijker kan voorlopig niet live kijken via GoPlay. Via VRT NU en VTM Go zijn de zenders in livestream wel te bekijken op een tv-toestel. Die stap zet SBS alvast niet. "Het is de bedoeling dat de kijker zijn eigen tempo bepaalt en kijkt wanneer hij of zij wil kijken", zegt CEO Jeroen Bronselaer.

SBS wil via GoPlay ook digitaal innoveren. De YouTubers Jeff en P-Jay van het Youtube-kanaal Supercontent, ook bekend van "Iedereen Beroemd" en "De Slimste Mens ter Wereld", brengen elke week een eigenzinnige video op GoPlay. Verder maken Julie Vermeire, Viktor Verhulst en Kat Kerkhofs hun opwachting als vloggers.

GoPlay.be pakt ook nog uit met nieuwe afleveringen van de Vlaamse jongerenreeks "wtFOCK". Later komt er ook nog de nieuwe jongerenreeks "Panna", over het milieu van straatvoetbal bij vrouwen in Antwerpen.