Scouts Schorvoort vragen hulp aan buurtbewoners na verschillende inbraken: "Kom eens bij onze lokalen wandelen met je hond"

Bij de laatste inbraak, de vierde al op drie jaar tijd, werden wat kleingeld en enkele scoutstruien gestolen: "We hebben alle waardevolle spullen uit het lokaal gehaald, dus er valt ook niets te stelen, alleen maar rommel te maken." Daarnaast zijn er ook vernielingen, want de inbrekers gooiden met een kassei een raam stuk om binnen te geraken. "We hebben onlangs onze sloten vervangen, dus langs daar konden ze in principe niet binnen."

"We voelen ons machteloos", zegt Michiel. "Omdat we niet kunnen investeren in een degelijk camera- of alarmsysteem hebben we aan de buurt gevraagd om mee een extra oogje in het zeil te houden, om met de hond te komen wandelen op ons terrein, of om eens wat vaker te passeren wanneer het donker is. Zo is er toch wat meer passage en hopelijk schrikt dat inbrekers af."