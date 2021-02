Sint-Laureinsesteenweg in Eeklo helemaal overstroomd na een stroompanne

“Ik heb meteen de 112 gebeld”, vertelt Libin Van Hecke. De man woont met zijn vrouw 50 meter van het waterzuiveringsstation. “Ik zag het water omhoog spuiten, dat was echt niet normaal. In een mum van tijd stond de straat volledig onder water, liep onze tuin en onze oprit onder water en stond het water al bijna in onze garage. De brandweer kwam ter plaatse met zandzakjes zodat het niet onze woonkamer binnen liep. Het scheelde niets, maar we zijn net gespaard gebleven. Nu lijkt het alsof we op een eiland wonen”, lacht hij.