Stad Leuven dient bezwaarschrift in tegen Broeklin, opvolger van Uplace

Om de oude industriezone onder het viaduct van Vilvoorde nieuw leven in te blazen werd in 2004 het idee voor Uplace gelanceerd. Na een jarenlange procedureslag omwille van de verwachtte onredelijke concurrentie en verkeershinder, maakt Uplace nu plaats voor Broeklin, een circulaire werkwinkelwijk, waar opleiding, productie, consumptie en hernieuwbare energie samenkomen. Maakwinkels zijn vaak startende kleine winkels van ambachtslui, techniekers, kunstenaars… die hun ruimte verdelen over verkoop- en atelierruimte.

De stad Leuven vindt het idee van maakwinkels aantrekkelijk, maar ziet toch verschillende problemen. Zo zullen er heel veel van die maakwinkels gevonden moeten worden die de huur kunnen betalen. “De definitie van 'maakwinkel' die de ontwikkelaar hanteert, is bovendien erg vrijblijvend: ‘een winkel die een unieke ervaring rond het productieproces en/of een educatief element aanbiedt’. Wij vrezen dat deze bepaling erg ruim te interpreteren valt. Verder is er geen enkele garantie dat er sancties volgen als de doelstellingen niet gehaald worden. Integendeel, als men er niet in slaagt om succesvol maakwinkels samen te brengen, dient de ruimte ingevuld te worden met KMO’s. Maar wat verstaat men onder KMO? Uiteindelijk is zowat elke winkel een KMO.”

De stad diende daarom vandaag een bezwaarschrift in. Daarin stelt Leuven dat er “te weinig garanties zijn dat deze mooie woorden en principes ook effectief in daden zullen worden omgezet.”