Turnhouts café timmert gevel dicht: "Uit schrik voor mogelijke rellen"

Voorlopig is Café t' Contrast de enige handelszaak in Turnhout die zo'n verregaande voorzorgsmaatregelen neemt. "Of dat overdreven is? Ik heb de beelden van vernielde en geplunderde winkels in Nederland gezien. Voor ons in de horeca is het sowieso al een moeilijke periode. Het laatste wat je dan wil, is je zaak in de vernieling aantreffen", besluit Nancy.