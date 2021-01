Twee basisscholen in Pelt verplichten mondmaskers vanaf vierde leerjaar

Basisschool Helibel in het Limburgse Herent, niet te verwarren met de gelijknamige basisschool in Sint-Huibrechts-Lille, nam deze week de beslissing om die mondmaskerplicht in te voeren voor de drie leeftijdsgroepen. Ook de Peltse basisschool Jaak Tasset volgde dat voorbeeld. De leerlingen moeten het mondmasker ophouden tijdens de speeltijd en tijdens de les, maar krijgen doorheen de dag wel "adempauzes".

"In het vierde leerjaar zit een klas met 25 leerlingen, die elke dag te dicht op mekaar zitten", verdedigt Sonja Paesen, directeur van Helibel, de beslissing. Het voorstel tot die verplichting komt van twee artsen uit de buurt. "Twee specialisten, waaronder een longarts, van het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt hebben kinderen die naar onze school gaan. Zij maakten zich zorgen over de varianten van het coronavirus die rondgaan in de provincie. Op hun advies hebben we deze beslissing genomen om dat vierde leerjaar ook bij de verplichting te voegen", legt de directeur uit.