Tweede vaccinatie in enkele West-Vlaamse woonzorgcentra gestart

Het is nog lang niet zo dat alle woonzorgcentra de tweede prik al kunnen geven. Op heel wat plekken wachten de mensen zelfs nog op hun eerste vaccin. Maar in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk kregen 140 mensen vandaag hun tweede prik.

"Gelukkig zijn we hier gespaard gebleven van corona voor de vaccinatie", zegt directeur Kris Vermael. "Je hebt dat niet altijd in de hand. Maar we zijn zeer gelukkig dat ook de tweede vaccinatie kan doorgaan." Voor de bewoners en het personeel is die tweede inenting een geruststelling. Het is in zeker mate een terugkeer naar het normale leven. Onder meer Gerarda was aan de beurt. "We zijn nu verzekerd", zegt ze.