Tweede vaccinatieronde in woonzorgcentrum Kapellen uitgesteld na uitbraak coronavirus

"Het is heel jammer dat dit nu voorvalt met de eindmeet in zicht. Het woonzorgcentrum is tijdens de hele coronacrisis gespaard gebleven van zo'n uitbraak", zegt Tassignon. "Toch weten we dat er geen verband is tussen de uitbraak en de eerste vaccinaties. Dat weten we omdat dit in andere woonzorgcentra ook al is gebeurd."