Neonazi die Duitse politicus Walter Lübcke vermoordde, is veroordeeld tot levenslang

In Duitsland heeft de hoofdverdachte van de moord op de christendemocratische polticus Walter Lübcke levenslang gekregen. De veroordeelde was een aanhanger van extreemrechts. Het motief voor de moord was Lübckes standpunt over de vluchtelingencrisis. Het was de eerste extreemrechtse politieke moord in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.