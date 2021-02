Wellen geeft "liefdesboom" cadeau aan verliefde koppeltjes

"Valentijn is de periode om te planten. Het komt dus mooi uit om er een liefdesboompje van te maken", legt burgemeester van Wellen Els Robeyns (SP.A) uit. "Anderzijds zijn we natuurlijk ook allemaal bezig met de inspanningen voor ons klimaat en de luchtkwaliteit. Dat zijn inspanningen die we gezamenlijk moeten doen. De gemeente wil dat doen, maar ook inwoners kunnen helpen door een boompje te planten in hun tuin. Wij hopen dat veel mensen dat gaan doen, en dan hebben ze ineens een mooie attentie voor elkaar die hopelijk nog veel jaren meegaat."