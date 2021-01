Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus ontdekt bij twee Limburgers

Het lab van het Jessa Ziekenhuis dat onderzoek doet naar de coronavarianten waarmee mensen besmet zijn, heeft ook de Zuid-Afrikaanse variant ontdekt bij een vrouw uit Hasselt. Ze had contact met iemand uit Genk en zij zitten in quarantaine.

Volgens gouverneur Jos Lantmeeters is de situatie onder controle. "Het geluk dat we hebben is dat we die mensen al eerder in quarantaine hebben gezet. We hebben nu dus geen reden om te denken dat die variant verder door de provincie zou gaan. "