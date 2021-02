Zware brand bij Galloo Recycling in Menen

Het vuur bij Galloo Recycling in Menen brak vanmorgen vroeg uit in een gigantische voorraad afgedankte wasmachines. Die zijn uit zichzelf beginnen branden. Volgens burgemeester Eddy Lust zal de brand zich niet uitbreiden. Maar zal er nog de hele dag geblust moeten worden. Op het terrein laaien de vlammen metershoog op, tientallen brandweerlui zijn opgeroepen om het vuur te bedwingen. De zwarte rook die vrijkomt bij de brand drijft af in de richting van het centrum van Menen. Daarom wordt via Be-Alert aan de bevolking gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.