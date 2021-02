96 procent van alle rusthuisbewoners in Zuid-West-Vlaanderen hebben eerste coronaprik gehad

Een aantal rusthuisbewoners kreeg ondertussen al een tweede coronaprik. Volgens Hanne Vandekendelaere, die als begeleider in woonzorghotel Aurélys in Waregem werkt, is de sfeer bij de bewoners nu al een stuk beter. "We horen dat duidelijk als de bewoners samenzitten rond de tafel met een kopje koffie", zegt ze. "Ik hoor dan dat ze babbelen over andere mensen die ze snel nog eens willen zien of over uitstapjes die ze willen maken. Ze kijken weer vooruit. Ook de gesprekken tussen de medewerkers en de bewoners worden steeds positiever, omdat er weer hoop is."