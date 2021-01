“Appelbabbel” steunt mensen die het mentaal moeilijk hebben door corona: "Tijd nemen voor mekaar is zo nodig"

De nieuwe campagne van Ferm heet de "appelbabbel". Met de campagne wil de vrouwenbeweging mensen aanmoedigen om in deze moeilijke en lange coronacrisis toch af en toe tijd te maken voor een echte babbel, met vrienden of familie, terwijl je samen een appel eet.

Ook ex-tennisster Sabine Appelmans was vanmiddag bij de aftrap. Zij is meter van de campagne. De grapjes over haar naam neemt ze er graag bij. "Ik vind het helemaal niet erg", lacht ze. "Ik lust ook graag appelen. Maar het is veel meer dan dat. De campagne gaat over verbinding maken met mekaar en tijd nemen voor mekaar, en dat is nu zo nodig. Ik heb twee kinderen van 16 en 19, ook zij hebben af en toe moeilijke momenten. Ze hebben dan gewoon iemand nodig die even naar hen luistert, en even de tijd neemt om samen een appeltje te schillen en te eten. Dat is het mooie aan de campagne."

Voor wie niet zo gek is op gezonde verse appelen, zijn er ook recepten voor taarten, muffins en soep met appelen. Je vindt ze op de website van Ferm.