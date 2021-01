Bedrijven niet langer beschermd tegen faillissementen: "Moratorium zal niet verlengd worden"

De regering wil niet op de vraag van de werkgeversorganisaties ingaan. Het moratorium is namelijk ook omstreden, omdat het zombiebedrijven in leven zou houden. Daarom stelt de regering nu een andere steunmaatregel voor.

"Het moratorium was een erg bot instrument", zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. "Er bestaat een beter instrument, namelijk de procedure voor gerechtelijke bescherming. In de loop der jaren is die erg streng geworden om misbruiken te voorkomen. Omdat we in een noodsituatie zitten, worden de voorwaarden nu versoepeld."