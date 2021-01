Infrabel ook in beroep veroordeeld voor treinramp in Buizingen: "Na 11 jaar is er eindelijk opluchting" 

Infrabel liet altijd verstaan dat ze niet in beroep gingen omwille van de boete, maar wel omwille van de inhoud van het vonnis. "Als we dit vonnis aanvaarden, dan wordt ons werk onmogelijk", klonk het na de veroordeling in 2019. "We moeten alles hertekenen en het treinverkeer anders organiseren. Het zou betekenen dat we nog maar 400 treinen per dag door de Brusselse noord-zuidverbinding mogen laten rijden, in plaats van 1.200 treinen nu."