Borsbeek wil wildgroei aan verkoopautomaten aanpakken

Bloemenautomaten, drankautomaten, broodautomaten, ze duiken op als paddenstoelen uit de grond. Op dit moment zijn het een tiental in Borsbeek. De gemeente wil de wildgroei aan nieuwe verkoopautomaten al enkele jaren aan banden leggen maar tot voor kort was dat moeilijk. "We konden de voorbije jaren niet zomaar vergunningen weigeren voor nieuwe automaten. Nu hebben we dankzij de gemeente Schoten een beleidsvisie waar we mee aan de slag kunnen. In Schoten pakken ze dat probleem al een tijdje met succes aan", vertelt Casier.