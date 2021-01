CEO Sportpaleis: "We hebben er vertrouwen in dat we dit najaar opnieuw een Sportpaleis vullen"

De mannen van Clouseau verkondigen het enthousiast op hun Instagram-account: "Wij kunnen niet wachten, wij willen spelen!" Ze plannen in het najaar verschillende concerten, waaronder ook in het Ethias Theater in Hasselt.

Dat is voor Jan Van Esbroeck, CEO van de Sportpaleis Group, ook een realistisch scenario. "We denken dat het virus meer onder controle zal geraken nu de vaccinnatiegraad stijgt. Het aantal ziekenhuisopnames zal ook dalen wanneer de doelgroepen die ervoor in aanmerking komen gevaccineerd zullen zijn. We veronderstellen dat dat een communicerend vat zal zijn met de versoepelingen die de overheid zal bieden in onze sector."

Van Esbroeck heeft er vertrouwen in dat bij de start van het concertseizoen in het najaar de vaccinatierondes achter de rug zullen zijn. "We zullen min of meer weer een leven hebben zoals dat normaal het geval is. Uiteraard wel met mondmaskers en andere hygiënische zaken. We gaan ervan uit dat we dan ook een Sportpaleis met meer dan 20.000 mensen kunnen vullen."

Vertrouwen in het voorjaar

Voor de kleinere zalen kijkt Van Esbroeck naar het voorjaar. "Als het virus wat meer onder controle is, denk ik dat we vanaf april in de kleinere zalen ook opnieuw zo'n 2.000 mensen kunnen ontvangen. Een beetje gelijkaardig aan de versoepelingen in september vorig jaar met in het begin mondmaskers en plaatsen tussen. En in de volgende maanden stelselmatig meer volk."

Vooral muziek uit eigen land

In de eerste fase zullen vooral binnenlandse artiesten op het podium staan. Zo staat Niels Destadsbader staat al meerdere keren gepland in het Sportpaleis dit najaar. "Daarna zullen denk ik de Europese artiesten volgen. De Amerikaanse muzikanten zullen nog even op zich laten wachten, daarvoor moet het virus wereldwijd gekalmeerd zijn."