De Pauwel rijdt dit weekend uit in Galmaarden: "Misschien helpt het corona verdrijven"

Dat de eeuwenoude traditie nog erg leeft in Galmaarden is opvallend. Het is een christelijk-heidens evenement dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Overal verdwijnen tradities, hier niet. Melissa bijvoorbeeld is een jonge vrouw. Ze nam in 2013, samen met haar broer, de organisatie over. Toch heeft ze het zelf nog niet tot 'apostel' of 'bendelid' geschopt en dat vindt ze wel jammer.