Geraardsbergen test 2.800 leerlingen en leerkrachten na corona-uitbraken met Britse variant: "Massaal testen om ernst situatie in kaart te brengen"

De massale testen in Geraardsbergen starten vandaag en gaan ook dinsdag door. "Dan komen mobiele teams van het UZ Gent naar 17 scholen om daar ter plaatse de testen af te nemen. Het gewone resultaat van de test is er al snel, dan kunnen we handelen. Enkele dagen later kan er dan ook duidelijkheid zijn over een mogelijke besmetting met een Britse variant", verklaart De Padt nog. Het wordt een huzarenklus want de mobiele ploegen zullen op 2 dagen tijd in totaal 2.800 leerlingen en leerkrachten moeten testen. "Op basis van de testresultaten zullen we bijkomende maatregelen nemen als dat nodig blijkt."